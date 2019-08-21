79 будинків у Львові зосталися без водопостачання: перелік адрес

Через призупиненням подачі електроживлення до котельні на вул. С. Петлюри, 4а призупинено подачу холодної й гарячої води до 79 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За інформацією диспетчерської служби ЛКП «Залізничнетеплоенерго», через ремонтні роботи, які проводять бригади ПАТ «Львівобленерго», відключено від електропостачання котельню на вул. С. Петлюри, 4а, яка забезпечує подачу гарячої води і підкачку холодної до 79 будинків.

Мова йде про будинки на вул. С. Петлюри, 2−53, вул. Любінській, 89−107 (непарні), вул. Виговського, 39−65 (непарні), вул. Кульчицької, 1−16 В, вул. Кульпарківській, 128−142 (парні), вул. Чуваській, 29 і вул. Садовій, 27а.

«Відновлення подачі холодної і гарячої води відбудеться після того, як «Львівобленерго» відновить електроживлення до котельні», – повідомили в диспетчерській службі ЛКП «Залізничнетеплоенерго».