Замість параду на День Незалежності військовим дадуть по тисячі гривень

До 28 річниці Незалежності України українські військові отримають по одній – дві тисячі гривень. Відповідний указ підписав міністр оборони України Степан Полторак.

Військовослужбовці строкової служби отримають по одній тисячі гривень. Водночас ті, які зараз у складі підрозділів ООС захищають Батьківщину від російських окупантів – отримають по дві тисячі гривень.

«Військовослужбовці, у тому числі й строкової служби, та курсанти отримають по 1 тисячі гривень, військовослужбовці, які у 2019 році залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об’єднаних сил, та ті, що наразі захищають територіальну цілісність держави на Сході – по 2 тисячі гривень», – повідомив Степан Полторак.