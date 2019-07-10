Гройсман шукає гроші на військовий парад

Міністерство фінансів і Міністерство оборони мають знайти додаткові кошти для проведення військового параду на День Незалежності України. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає УНН.

«Я би хотів сьогодні доручити міністру фінансів, міністру оборони від імені уряду ретельно порахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу – де ми візьмемо кошти не за рахунок соціальних виплат, і таким чином ми вирішимо два питання: перше – гарну ініціативу про підвищення виплат і друге – це проведення параду не за рахунок соціальних виплат. Ці пропозиції будуть направлені президенту, і він вже ухвалить остаточне рішення, як Верховний головнокомандувач», – зазначив Володимир Гройсман.

При цьому він додав, що цілком підтримує ініціативу Глави держави про підвищення виплат військовослужбовцям. Однак, на його думку, провести військовий парад на День Незалежності необхідно.

Як повідомляв Львівський портал, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на День Незалежності України, 24 серпня, не проводитимуть військового параду. Своєю чергою, гроші, які мали б використати на цей парад, передадуть військовим.