Велопатруль затримав дебошира, який лаяв перехожих і погрожував фізичною розправою

У проїзді Крива Липа правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який неадекватно себе поводив: кричав, зачіпав перехожих, нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Повідомлення про порушника отримав екіпаж велопатруля.

«Ймовірно, чоловік перебував під впливом наркотичних речовин. Після того, як він почав погрожувати оточуючим фізичною розправою, патрульні його затримали», – мовиться у повідомленні.

Під час проведення поверхневої перевірки в правопорушника знайшли таблетки невідомого походження. На місце викликали експертів. 30-річного чоловіка передали слідчим, а таблетки – на експертизу.