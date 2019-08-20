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Велопатруль затримав дебошира, який лаяв перехожих і погрожував фізичною розправою

Соломія Головіна

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У проїзді Крива Липа правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який неадекватно себе поводив: кричав, зачіпав перехожих, нецензурно лаявся та погрожував фізичною розправою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Повідомлення про порушника отримав екіпаж велопатруля.

«Ймовірно, чоловік перебував під впливом наркотичних речовин. Після того, як він почав погрожувати оточуючим фізичною розправою, патрульні його затримали», – мовиться у повідомленні.

Під час проведення поверхневої перевірки в правопорушника знайшли таблетки невідомого походження. На місце викликали експертів. 30-річного чоловіка передали слідчим, а таблетки – на експертизу.

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