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Українця, якому заборонений виїзд, спіймали у Раві-Руській в багажнику автівки

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 20 серпня, у пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники виявили у багажнику автомобіля «Шкода» 48-річного українця, якому заборонений виїзд за межі держави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

 

Про те, що 48-річний українець можу спробувати незаконно перетнути кордон, дізналися оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

І вже орієнтовно о 01:00 год. ночі у пункт пропуску «Рава-Руська» автомобіль «Шкода», що прямував на виїзд з України. Паспортний контроль при цьому пройшов лише водій автівки.

«Проте «задум» порушників не вдався, адже прикордонники все зафіксували та додатково оглянули авто. Іншого чоловіка виявили в багажному відділенні. Під час подальшої перевірки з’ясувалося, що горе-пасажир є громадянином України 1971 року народження, якому заборонений виїзд з території України», – йдеться у повідомленні.

Оскільки водій «Шкоди» намагався незаконно вивезти чоловіка за кордон, приховуючи в багажнику, його дії підпадають під ознаки кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ.

Щодо чоловіка, який ховався у багажнику, то його за спробу порушення державного кордону притягнуть до адмінвідповідальності за ст. 204-1 КУпАП.

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