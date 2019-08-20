У центрі Львова мотоцикліст наїхав на чоловіка та жінку

На площі Данила Галицького у Львові мотоцикліст травмував двох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 19 серпня о 18.50. Як встановили поліцейські, водій мотоцикла «Qingqi QM 200L», 41-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішоходів, 30-річного чоловіка та 34-річну жінку, мешканців селища Брюховичі.

Внаслідок автопригоди пішоходи отримали тілесні ушкодження.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.