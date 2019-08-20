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У Радехівському районі розбився мотоцикліст

Наталя Дуляба

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В понеділок ввечері, 19 серпня, у селі Стоянів Радехівського району розбився насмерть молодик на мотоциклі. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що дорожньо-транспортна пригода сталась орієнтовно о 20:40 год. на вул. В. Стуса. 26-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Зонгшен», не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Від отриманих травм хлопець помер на місці аварії.

Наразі всі деталі події встановлюються.

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