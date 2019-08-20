ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» дві квартири на 87 тисяч гривень

Софія Мінджоса

|

Поліцейські затримали 28-річного львів’янина, який пограбував дві квартири в будинках на вулиці Симона Петлюри. Орієнтовна вартість викрадено ним майна становить 87 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Залізничний відділ поліції звернувся 30-річний львів’янин. 14 серпня між 08.00 та 19.30 год. у його квартиру на вулиці Симона Петлюри через вікно проник грабіжник. Невідомий викрав фотоапарат «Нікон», телевізор, ноутбук «Асер» та срібні прикраси. Сума заподіяних збитків становить приблизно 37 тис. грн..

Зловмисником виявився 28-річний місцевий мешканець. Викрадені речі у нього вилучили.

Як з’ясували поліцейські, на початку серпня у такий самий спосіб зловмисник проник у ще одну квартиру на вулиці Симона Петлюри. Тоді він викрав велосипед, телевізор, блендер і срібні прикраси на загальну суму майже 50 тис. грн.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за крадіжку. Винному загрожує ув’язнення від трьох до шести років. Наразі триває досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...