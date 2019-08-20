У Львові затримали чоловіка, який «обчистив» дві квартири на 87 тисяч гривень

Поліцейські затримали 28-річного львів’янина, який пограбував дві квартири в будинках на вулиці Симона Петлюри. Орієнтовна вартість викрадено ним майна становить 87 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції звернувся 30-річний львів’янин. 14 серпня між 08.00 та 19.30 год. у його квартиру на вулиці Симона Петлюри через вікно проник грабіжник. Невідомий викрав фотоапарат «Нікон», телевізор, ноутбук «Асер» та срібні прикраси. Сума заподіяних збитків становить приблизно 37 тис. грн..

Зловмисником виявився 28-річний місцевий мешканець. Викрадені речі у нього вилучили.

Як з’ясували поліцейські, на початку серпня у такий самий спосіб зловмисник проник у ще одну квартиру на вулиці Симона Петлюри. Тоді він викрав велосипед, телевізор, блендер і срібні прикраси на загальну суму майже 50 тис. грн.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальну справу за крадіжку. Винному загрожує ув’язнення від трьох до шести років. Наразі триває досудове розслідування.