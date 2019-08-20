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У Львові під час пиятики чоловік підрізав 21-річного хлопця

Вероніка Рой

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У Львові затримали 37-річного чоловіка, який під час розпивання алкогольних напоїв наніс ножове поранення молодому хлопцю. 21-річний львів’янин потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні близько восьмої ранку в поліції звернулася львів’янка, яка повідомила, що в її квартирі на вулиці Зеленій знайомий вдарив ножем іншого чоловіка. На місці події працювала слідчо-оперативна група Личаківського відділу поліції. Правоохоронці попередньо встановили, що двоє мешканців Львова віком 21 та 37 років, перебуваючи в гостях, розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, під час якого старший з чоловіків заподіяв молодшому ножове поранення. Постраждалого доставили у лікарню, медики надають йому допомогу», – розповідають у поліції.

Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне важке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Проводиться досудове розслідування.

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