У День прапора львів’ян кличуть у парк «На Валах» на перегляд фільму «Позивний «Бандерас»

У п’ятницю, 23 серпня, з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності, у парку «На Валах» відбудеться показ фільму «Позивний “Бандерас» — української військової детективної кінострічки режисера Зази Буадзе. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів АТО. Оператор-постановник – Олександр Земляний, головну роль у стрічці виконав Олег Шульга.

Початок фільму – о 21:00. Для комфортного перегляду організатори рекомендують взяти з собою каремати.

Контактна особа: Мар’яна Федина, 0638247050.

Довідка

Восени 2014 в зоні АТО група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села «Бандераса», яке він давно покинув, й жителі якого ставляться до нього як до зрадника, а до ЗСУ – як до ворожої сили.

Фото: ЛОДА