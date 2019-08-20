ОСТАННІ НОВИНИ

У День прапора львів’ян кличуть у парк «На Валах» на перегляд фільму «Позивний «Бандерас»

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 23 серпня, з нагоди святкування Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності, у парку «На Валах» відбудеться показ фільму «Позивний “Бандерас» — української військової детективної кінострічки режисера Зази Буадзе. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним «Індіанець» та розповіді воїнів АТО. Оператор-постановник – Олександр Земляний, головну роль у стрічці виконав Олег Шульга.

Початок фільму – о 21:00. Для комфортного перегляду організатори рекомендують взяти з собою каремати.

Контактна особа: Мар’яна Федина, 0638247050.

Довідка

Восени 2014 в зоні АТО група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний «Бандерас») намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села «Бандераса», яке він давно покинув, й жителі якого ставляться до нього як до зрадника, а до ЗСУ – як до ворожої сили.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...