Під Львовом Nissan насмерть збив пішохода

В понеділок, 19 серпня, біля села Давидів, що під Львовом, на дорозі Львів – Івано-Франківськ у дорожньо-транспортній пригоді загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що орієнтовно о 09:30 год. 35-річна водійка автомобіля Nissan Almera збила жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілою виявилась 31-річна мешканка Давидова, від отриманих травм вона загинула на місці аварії.

Наразі всі деталі події встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.