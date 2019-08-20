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Під Львовом Nissan насмерть збив пішохода

Наталя Дуляба

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В понеділок, 19 серпня, біля села Давидів, що під Львовом, на дорозі Львів – Івано-Франківськ у дорожньо-транспортній пригоді загинув пішохід. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Встановлено, що орієнтовно о 09:30 год. 35-річна водійка автомобіля Nissan Almera збила жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілою виявилась 31-річна мешканка Давидова, від отриманих травм вона загинула на місці аварії.

Наразі всі деталі події встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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