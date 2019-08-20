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На Львівщині розшукують дебошира, який напідпитку підрізав двох людей

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили в розшук 35-річного львів’янина, який мав перебувати під домашнім арештом, а натомість у Стрию підрізав двох людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що вранці 29 липня на одній із вулиць Стрия підозрюваний, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час раптового конфлікту вихопив із прилавку кіоску ніж та наніс ним два удари в тулуб потерпілому.

Втім вже через декілька хвилин лиходій вступив у словесний конфлікт з іншою особою, після чого умисно наніс їй удар ножем у грудну клітку.

За цими фактами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Крім цього правоохоронці з’ясували, що 9 липня зловмиснику суд вже обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Чоловік скоїв аналогічний злочин на території Франківського району Львова.

Зараз лиходія оголосили в розшук, поліцейські вживають заходів, аби встановити його місцеперебування і доставити в суд для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер на зловмисника чекає від 7 до 10 років тюрми.

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