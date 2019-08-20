На Львівщині – надзвичайна пожежна небезпека. ДСНС закликає не розпалювати вогонь у лісі та в полі

Сьогодні та завтра, 20-21 серпня, на території Львівської області збережеться високий рівень пожежної небезпеки (4-й клас). Через це громадян закликають не розводити вогонь у лісах, полях та на інших відкритих територіях. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

У зв’язку з високим рівнем пожежної небезпеки надзвичайники закликають мешканців Львівщини бути максимально обережними при поводженні з вогнем.

Не провокуйте пожежі у екосистемах та дотримуйтеся елементарних правил безпеки! Не кидайте в лісі палаючі недопалки, не розводьте багаття в густих заростях, під низько звисаючими кронами дерев, поруч зі складами деревини, торфу, в безпосередній близькості від сільськогосподарських культур. Не спалюйте суху траву в полях і на лісових галявинах, не розпалюйте вогнище у вітряну погоду і не залишайте його без нагляду.

У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!

Додамо, що сьогодні, 20 серпня, у Львові та області синоптики прогнозують до 31 градуса тепла. У другій половині дня подекуди можливі короткочасні дощі.