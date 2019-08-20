Львівські студенти перемогли на міжнародних змаганнях з програмування в Ужгороді

Студенти Львівського національного університету ім. І. Франка вибороли перемогу у четвертій Міжнародній літній школі з програмування в Ужгородському національному університеті. Також третє місце посіли студенти Національний університет «Львівська політехніка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Ужгородського національного університету.

Загалом цьогоріч у змаганнях брали участь пів сотні команд із університетів України та Грузії.

«Упродовж восьми днів учасникам проводили лекції з програмування, після чого команди у двох лігах змагалися з розв’язування задач. Перше місце в обох лігах цього року вибороли студенти Львівського національного університету ім. І. Франка. На третьому місці у другій лізі опинилися студенти Національного університету «Львівська політехніка», — зазначається у повідомленні.

І ліга:

І місце – Львівський національний університет імені Івана Франка, команда «LNU_Jackals»: Богдан Пастущак, Данило Мочернюк, Максим Щерба(тренер Віталій Герасимів);

ІІ місце – Харківський національний університет радіоелектроніки, команда «KhNURE_NRG»: Матвій Асландуков, Олег Валлас (тренер ОлександрВечур);

ІІІ місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, команда «KNU_arsijo_stop_creating_problems»: Даніїл Смельський, Антон Тригуб, Станіслав Безкоровайний.

ІІ ліга:

І місце – Львівський національний університет імені Івана Франка, команда «LNU_Smurfs»: Юрій Калічун, Юліана Юрченко, Василь Проців (тренер Віталій Герасимів);

ІІ місце – Харківський національний університет радіоелектроніки, команда «KhNURE_Code_Shredingera»: Вікторія Ковальова, Станіслав Качанов, Нелін Веніамін (тренер Олександр Вечур);

ІІІ місце – Національний університет «Львівська політехніка», команда «NULP_pain»: Северин Цяпка, Михайло-Іван Філіпенко, Арсен Подоба (тренер Василь Білецький).

Фото: Ужгородський національний університет