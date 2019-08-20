ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські студенти перемогли на міжнародних змаганнях з програмування в Ужгороді

Ольга Денисяка

|

Студенти Львівського національного університету ім. І. Франка вибороли перемогу у четвертій Міжнародній літній школі з програмування в Ужгородському національному університеті. Також третє місце посіли студенти Національний університет «Львівська політехніка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Ужгородського національного університету.

 

Загалом цьогоріч у змаганнях брали участь пів сотні команд  із університетів України та Грузії.

«Упродовж восьми днів учасникам проводили лекції  з програмування, після чого команди у двох лігах змагалися з розв’язування задач. Перше місце в обох лігах цього року вибороли студенти Львівського національного університету ім. І. Франка. На третьому місці у другій лізі опинилися студенти Національного університету «Львівська політехніка», — зазначається у повідомленні.

І ліга:

  • І місце – Львівський національний університет імені Івана Франка, команда «LNU_Jackals»: Богдан Пастущак, Данило Мочернюк, Максим Щерба(тренер Віталій Герасимів);
  • ІІ місце – Харківський національний університет радіоелектроніки, команда «KhNURE_NRG»: Матвій Асландуков, Олег Валлас (тренер ОлександрВечур);
  • ІІІ місце – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, команда «KNU_arsijo_stop_creating_problems»: Даніїл Смельський, Антон Тригуб, Станіслав Безкоровайний.

ІІ ліга:

  • І місце – Львівський національний університет імені Івана Франка, команда «LNU_Smurfs»: Юрій Калічун, Юліана Юрченко, Василь Проців (тренер Віталій Герасимів);
  • ІІ місце – Харківський національний університет радіоелектроніки, команда «KhNURE_Code_Shredingera»: Вікторія Ковальова, Станіслав Качанов, Нелін Веніамін (тренер Олександр Вечур);
  • ІІІ місце – Національний університет «Львівська політехніка», команда «NULP_pain»: Северин Цяпка, Михайло-Іван Філіпенко, Арсен Подоба (тренер Василь Білецький).

Фото: Ужгородський національний університет

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...