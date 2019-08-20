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Львів очолив британський рейтинг найпопулярніших міст для поїздок на вікенд

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Сервіси Airbnb та Post Office Travel Money склали спільний рейтинг європейських міст, які є найбільш популярними серед їх користувачів для проведення вікенду. Львів очолив цей рейтинг як найпопулярніше і найдешевше місце для подорожі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжбі Львівської міської ради.

 

«Отримані результати показують, що все більша кількість відпочиваючих у Великобританії замінює таких європейських фаворитів, як Париж та Амстердам, на набагато дешевшу альтернативу. Очолює перелік ТОП-10 найпопулярніших напрямків місто Львів, Україна», — йдеться у повідомленні Airbnb.

Львів став першим містом для так званих «святкових вихідних» — поїздок, які здійснюють люди, щоб відсвяткувати випускний чи день народження. Окрім того рейтинг складався і по вартості вікенду, відтак наше місто стало найдешевшим. До десятки увійшли також Тірана, Катовіце, Антарія, Барі, тощо.

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