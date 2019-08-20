Через заміну тепломережі мешканці 41 будинку будуть без гарячої води: адреси

На вулиці Миколайчука сьогодні, 20 серпня, відбуватимуться роботи зі заміни ділянки теплової мережі. Відтак буде призупинено подачу гарячої води до 41 будинку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні з 11.00 год. через проведення заміни ділянки теплової мережі по Миколайчука, 18, буде припинено подачу гарячої води до 41 будинку: вул. Мазепи, 27, вул. Дж. Ленона, 25, 27, 33, вул. Миколайчука, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36а, 38, 40, вул. Плугова 7, 14, вул. Розточчя, 168, вул. Студинського, 4, 6, 12, вул. Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18», – повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Відновити подачу гарячої води планують з 21 серпня.