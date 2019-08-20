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Близько 40% будівель шкіл в Україні знаходяться в незадовільному стані, - Мінрегіон

Ольга Денисяка

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В Україні майже 40%  будівель шкіл знаходяться в незадовільному стані, а 90% закладів освіти не пристосовані до навчання дітей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

 

«Сьогодні близько 40% будівель шкіл знаходяться в незадовільному стані, температура у 47% шкіл взимку не перевищує 17 градусів, 10% шкіл не мають туалетів у приміщеннях, а 90% закладів освіти не пристосовані до навчання дітей з інвалідністю у повній мірі. Існує велика диспропорція між будівництвом житла і соцінфраструктури в містах» – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе

Тому було встановлено нову обов’язкову норму — забезпечення на 1000 жителів 135 місць у школах та 38 місць у дитсадках. Школи мають бути розташовані в пішохідній доступності в радіусі до 750 м, і дитсадки 300 м.

Окрім цього зазначається, що 600 навчальних закладів України почали працювати за принципами Нового освітнього простору. Це енергоефективність, мотивуючий простір, сучасне обладнання, безбар‘єрність та інклюзія.

У пресслужбі Кабміну додають, що з осені минулого року в дію вступили нові державні будівельні норми щодо проектування закладів шкільної та дошкільної освіти:

  • обов’язкову енергомодернізацію будівель навчальних закладів;
  • проектування класів з можливістю групового та індивідуального навчання та збільшення площі класу на 1 учня з 2 до 3 кв. м, що створює можливість для відкритого простору в школах;
  • обов’язкове облаштування інклюзивного простору для можливості навчання дітей з інвалідністю;
  • обов’язкове влаштування дверей з вільним відчиненням зсередини – двері «Антипаніка»;
  • можливість проектування невеликих вбудованих у житлові будинки дитсадків.

Фото: LB.ua

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