За яких причин не можна робити щеплення: пояснює Уляна Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про причина, за яких не можна робити щеплення. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Зараз українці можуть безоплатно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб за Календарем щеплень. І зумисне позбавляти цієї можливості — наражати людей на небезпеку. Україна на 100% забезпечена вакцинами від гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

«Неприпустимо, коли саме пацієнти нехтують вакцинацією та наражають себе і своїх рідних на небезпеку. Але також неприпустимо, коли медики самі демотивують людей робити щеплення або поширюють неправдиву інформацію. Українці можуть поскаржитися, якщо відмовляють медики відмовляють у вакцинації, або через інші порушення, пов’язані зі щепленнями», – розповідає Уляна Супрун.

Існує лише декілька причин та станів, за яких не можна робити щеплення:

Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°С.

Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини.

В онкологічних хворих під час хіміотерапії, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет та при СНІДі імунітет може не сформуватися.

При вагітності не можна робити щеплення КПК та іншими “живими” вакцинами.

Щеплення проти кору також не проводять, якщо були тяжкі алергічні реакції на аміноглікозиди. А якщо вводилися препарати крові — вакцинацію відтерміновують.

БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше 2 кг або має дефекти системи фагоцитозу, тяжкі порушення в системі імунітету.

ОПВ (жива поліомієлітна вакцина) не вводиться, якщо людина має тяжкі форми гіпогамаглобулінемії (стану імунодефіциту) чи хтось із членів сім’ї має протипокази до цієї вакцини (за винятком вагітності).

«У решті випадків робити щеплення не лише можна, а й потрібно. Безоплатна вакцинація за календарем щеплень — це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати. Усі вакцини, які ми закуповуємо, є безпечними та відповідають стандартам якісної практики виробництва. Будь-яка вакцина перед тим, як вперше отримати реєстраційне посвідчення, проходить багатоетапні дослідження щодо імуногенності, безпеки, ефективності», – зазначає очільниця Міністерства охорони здоров’я.

Також вона додає: «Якщо ваш сімейний лікар не підтримує вас або ваших рідних у рішенні вакцинуватися, зверніться на гарячу лінію 1677 та розкажіть про цей випадок НСЗУ. Ви також можете звернутися, якщо у медзакладі кажуть, що немає вакцин, гарантованих державою».