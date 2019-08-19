Як в Академії сухопутних військ відзначали Яблучний Спас

Сьогодні, 19 серпня, курсанти та офіцери Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відзначили одне з найважливіших християнських свят – Преображення Господнього і Спаса нашого Ісуса Христа, яке у народі називають Яблучним Спасом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії сухопутних військ.

Традиційно майбутні офіцери та їх наставники долучились до молитви під час служби божої в храмі святого Архистратига Михаїла. Опісля отець Андрій Хомишин, який є капеланом Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ, освятив символічні плоди врожаю – яблука, сливи та груші. Кожен присутній мав змогу взяти освячені фрукти.

Фото: Академія сухопутних військ