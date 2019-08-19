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В Росії навчається понад 13 тисяч студентів з України

Вероніка Рой

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Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Росії повідомила, що з України на навчання прибули 13,7 тисяч студентів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані російських ЗМІ.

 

Відзначається, що всього за перші два квартали 2019 року в країну в’їхало 181,5 тисяч студентів. Країни, звідки приїхало найбільше учнів: Казахстан, Китай і Узбекистан – 59,3 тис., 21,2 тис. та 14 тис. відповідно. На четвертому місці – Україна, звідти прибули 13,7 тис. студентів.

Так, російське відомство з початку року веде статистику по числу іноземців, які приїжджають у Росію для навчання. Раніше таких підрахунків не було, але в листопаді 2018 року Росстат оновив наказ, який стверджує статистичний інструментарій для спостереження ФСБ за іноземними громадянами.

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