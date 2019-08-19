У Львові вдруге проведуть фестиваль винограду та вина

На площі перед Палацом мистецтв 6-8 вересня проходитиме ІІ-й щорічний Львівський фестиваль винограду та вина «Галицька лоза». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Під час заходу відбудеться дегустація районованих столових сортів винограду вирощених на Львівщині, ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини».

Окрім цього – пізнавальні заходи на тему виноградарства, майстер-класи з виготовлення вина, конкурси, виступи творчих колективів та приготування страв української кухні.