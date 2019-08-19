ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові вдруге проведуть фестиваль винограду та вина

Соломія Головіна

|

На площі перед Палацом мистецтв 6-8 вересня проходитиме ІІ-й щорічний Львівський фестиваль винограду та вина «Галицька лоза». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Під час заходу відбудеться дегустація районованих столових сортів винограду вирощених на Львівщині, ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини».

Окрім цього – пізнавальні заходи на тему виноградарства, майстер-класи з виготовлення вина, конкурси, виступи творчих колективів та приготування страв української кухні.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...