У Львівського прикордонного загону – новий керівник

Сьогодні, 19 серпня, в управлінні Львівського прикордонного загону офіційно представили нового очільника. Ним став підполковник Ігор Римачук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Львівський прикордонний загін очолив підполковник Ігор Римарчук, який дотепер обіймав посаду першого заступника начальника Львівського прикордонного загону – начальника штабу.

Нового керівника прикордонників представив начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Володимир Єгоров.

За даними декларації Римарчука, на попередній посаді за 2018 рік він заробив 216 684 грн. Окрім того, тримає в банку 3116 доларів. Власного житла військовий не має, а орендує у Львові квартиру площею 52 кв м. Натомість його дружина Тетяна Римарчук на банківському рахунку зберігає 6 716 доларів, а готівкою – 3 000 доларів. Також торік Ігор Римарчук встиг придбати автомобіль CHEVROLET AVEО 2008 року випуску.

Фото: Держприкордонслужба