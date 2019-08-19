ОСТАННІ НОВИНИ

У Львівського прикордонного загону – новий керівник

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 19 серпня, в управлінні Львівського прикордонного загону офіційно представили нового очільника. Ним став підполковник Ігор Римачук. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Львівський прикордонний загін очолив підполковник Ігор Римарчук, який дотепер обіймав посаду першого заступника начальника Львівського прикордонного загону – начальника штабу.

Нового керівника прикордонників представив начальник Західного регіонального управління Держприкордонслужби України Володимир Єгоров.

За даними декларації Римарчука, на попередній посаді за 2018 рік він заробив 216 684 грн. Окрім того, тримає в банку 3116 доларів. Власного житла військовий не має, а орендує у Львові квартиру площею 52 кв м. Натомість його дружина Тетяна Римарчук на банківському рахунку зберігає 6 716 доларів, а готівкою – 3 000 доларів. Також торік Ігор Римарчук встиг придбати  автомобіль CHEVROLET AVEО 2008 року випуску.

Фото: Держприкордонслужба

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...