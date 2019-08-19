Потяг зі сполученням Львів - Київ травмував жінку

У Золочівському районі на залізничному перегоні Задвір’я – Красне пасажирський потяг № 750 зі сполученням Львів – Київ травмував 63-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається, інцидент трапився 18 серпня о 11:55 год. Постраждалу мешканку Красного було госпіталізовано у Буську ЦРЛ із діагнозом: ЗЧМТ, відкритий перелом правого плеча, закритий перелом лівої руки.

Також у департаменті поінформували, що узв’язку з аварією потяг затримався на 48 хв. Обставини події встановлюються.