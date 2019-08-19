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Поліція розшукала дівчину, яка вийшла вигуляти собаку і пропала

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи розшукали 18-річну дівчину з села Бірки Яворівського району, яка пізно ввечері 17 серпня вийшла на прогулянку з собакою і  не повернулася назад додому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Повідомлення про зникнення дівчини надійшло правоохоронцям від матері сьогодні, 19 серпня.

Відтак поліцейські відкрили кримінальне провадження і розпочали комплекс  оперативно-розшукових заходів, до яких долучилися працівники Яворівського відділу поліції та інших підрозділів, а також громадськість.

«За кілька годин поліцейські встановили місце знаходження розшукуваної – дівчина перебувала в одному з сіл Жовківського району», – інформують у поліції.

Фото: «Варта -1»

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