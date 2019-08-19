Під Львовом перекинувся мікроавтобус. Водія і трьох пасажирів врятували паски безпеки

У неділю вранці, 18 серпня, у селі Малехів Жовківського району перекинувся мікроавтобус Volkswagen Caddy. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що ДТП сталась орієнтовно о 10:00 год. Водій мікроавтобуса, 63-річний львів’янин, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся.

Як розповіли Львівському порталу у патрульній поліції Львівщини, в автомобілі, крім самого водія, перебували ще три пасажири. На момент аварії всі вони були пристебнуті пасками безпеки, які врятували людей від серйозних травм.

«Серйозно ніхто не травмувався. На щастя, всі були пристебнуті пасками безпеки. Однак одна із пасажирок таки отримала травму голови, вдарившись об бетонну конструкцію, яка пробила вікно і потрапила у салон. 61-річну жінку госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Беріть приклад – пристібайтеся!», – наголошують патрульні.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.