Мешканці 12 будинків у Львові залишились без гарячої води: перелік вулиць

У Львові призупинено подачу гарячої води до 12 будинків міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслжубі Львівської міської ради.

Зокрема, через ремонтні роботи після гідравлічних випробування теплових мереж від котельні по вул. Солодова, 6 і вул. Китайська, 12, до 1 вересня призупинено подачу води до будинків на вул. Піскова, 7, 9, вул. Солодова, 10.

Через гідравлічні випробування теплових мереж від котельні по вул. Чернігівська, 7 до 20 серпня призупинено подачу води до будинків на вул. Шімзерів, 5а, вул. Мечникова, 8а, 8б, 10, 12, вул. Некрасова, 10.

Також до 1 вересня, через реконструкцію теплової мережі, призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Пасічна, 59.

У Шевченківському районі Львова призупинено подачу гарячої води до 2 будинків: будинок на вул. Тернопільська, 8 не отримує гаряче водопостачання через порив трубопроводу. Роботи виконує балансоутримувач — Львівська комерційна академія. А в будинку на вул. Тіверська, 3 проводяться роботи з перевірки устаткування на щільність.