Львівська опера відкриває ювілейний 120-ий театральний сезон

Напередодні Дня Незалежності України, у п’ятницю, 23 серпня, Львівська національна опера урочисто відкриє ювілейний 120-ий театральний сезон червоною доріжкою та святковим концертом на площі перед театром. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Опери.

Для глядачів звучатимуть твори та уривки з опер українських композиторів Миколи Лисенка, Семена Гулака-Артемовського, Юлія Мейтуса, Євгена Станковича. Святковий концерт відбудеться за участю солістів опери та симфонічного оркестру під керівництвом диригентів Михайла Дутчака, Мирона Юсиповича, Ірини Стасишин, Юрія Бервецького.

Також впродовж святкового концерту будуть анонсовані прем’єри, що відбудуться впродовж сезону 2019-2020 рр., зокрема, опер В.А. Моцарта, Ж. Оффенбаха, українського композитора Івана Небесного, а також гастролі театру в Україні та за кордоном, вихід у світ книг про історію оперного театру та масштабний Міжнародний конкурс оперних співаків імені С. Крушельницької.

Початок святкового концерту о 16:30.

Після концерту на сцені театру відбудеться легендарна вистава феєрії (опери-балету) «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича (початок о 18:00), яку також транслюватимуть на відеоекрані на площі біля Театру для всіх охочих.

Варто зазначити, що вистави Львівської Національної Опери впродовж першого тижня присвячені виключно українській музиці: впродовж 16-25 серпня на сцені театру прозвучать опери М. Скорика «Мойсей», С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», феєрія «Коли цвіте папороть» Євгена Станковича, балет «Лілея» К. Данькевича. А оперу «Наталка Полтавка» артисти та керівництво театру присвячують трьом ювілейним датам: 250-річчю від дня народження Івана Котляревського, 200 років зі створення ним п’єси «Наталка Полтавка», 130 років опері «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка.

Традиційно під час святкового відкриття до глядачів звернуться очільники області, міста і театру, зокрема, Голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський, Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, Міський Голова Львова Андрій Садовий, генеральний директор – художній керівник Львівської Національної Опери, Народний артист України Василь Вовкун.