Доба на Донбасі: ворог 13 разів порушив «режим тиші»

Минулої доби, 18 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об’єднаних сил: неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; тричі поруч Лебединського – зі стрілецької зброї;

двічі поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Пісок – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 2 обстріли позицій Об’єднаних сил: в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.