До Львова їде делегація з ПАРЄ, щоб відзначити місто нагородою

24 серпня, у День Незалежності України, до Львова приїде представник Парламентської Асамблеї Ради Європи та ще понад пів сотні гостей із Європи. Вони вручатимуть місту відзнаку – Прапор Європи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Львів виграв другий рівень нагороди Призу Європи – прапор. Перший етап, диплом Призу Європи, місто здобуло торік у червні. Таку відзнаку щороку ПАРЄ присуджує окремим містам, які найактивніше поширюють ідеал Європи та співпрацюють із європейськими містами й інституціями.

Відтак з цієї нагоди у суботу, 24 серпня, о 13:30 год. на площі Ринок відбудуться урочистості. Прапор у самому серці Львові піднімуть за те, що місто поширює демократичні цінності та європейський спосіб життя. На цю церемонію спеціально приїде представниця ПАРЄ Едельтрот Гаттерер та ще 52 гостей з усієї Європи.

Зазначимо, Приз Європи ПАРЄ присуджує ще з 1955 року муніципалітетам за їхній внесок у розбудову та розвиток європейського співробітництва, просування європейських принципів та цінностей, співпрацю з містами-партнерами та проведення різноманітних конференцій і заходів. Нагорода охоплює диплом, прапор, відзнаку та перехідний Приз Європи, а також грошову премію для проведення навчань працівників міських голів-лауреатів.

Приз Європи можуть отримати міста та муніципалітети, що сповідують європейські цінності, беруть участь у партнерських проектах, обмінах в галузі освіти, культури та спорту, організовують європейські заходи, є членами організацій муніципалітетів або місцевих органів влади, а також підтримують ініціативи солідарності.

Щороку муніципалітети 47 держав-членів Європи беруть участь у конкурсі на здобуття Призу Європи, незважаючи на обсяг їхньої території та кількість населення. Диплом, прапор та відзнаку може отримувати кілька міст, а головний Приз Європи дають лише одному місту раз на рік.