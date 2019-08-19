До 10 років тюрми загрожує злочинній групі, яка торгувала наркотиками на Сихові

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо злочинного угрупування, яке займалось збутом наркотиків та психотропних речовин на Сихівському районі міста Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 45-річний чоловік систематично купував наркотичні засоби та психотропні речовини для їх подальшого незаконного збуту на території Сихівського району Львова серед наркозалежних осіб. Фігурант розробив схему, за якою він збував наркотики самостійно або діючи групою осіб.

«Вказаний чоловік увійшов у злочинну змову із ще чотирма особами (35-, 31-, 30- та 29-річними). Вони отримували у нього товар і у подальшому незаконно збували його також на території Сихівського району м. Львова. Частину вилучених коштів від продажу наркотиків передавали фігуранту, а іншу частину залишали для себе», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті до Сихівського районного суду м. Львова. За вчинене зловмисникам загрожує покарання за ч.2 ст. КК України у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.