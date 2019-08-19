Через необережне поводження зі зброєю у зоні ООС загинув військовий, ще троє поранені

У зоні проведення операції Об’єднаних сил через необережне поводження зі зброєю та боєприпасами загинув 1 військовослужбовець та 3 отримали поранення середньої та легкої важкості. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентру ООС.

Як зазначається, інцидент стався 18 серпня близько 18.00 год. Пораненим надали невідкладну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує.

«Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами», – мовиться у повідомленні пресцентру ООС.

Правоохоронними органами зі складу Об’єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного та поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України.