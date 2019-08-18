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Якої погоди чекати на Львівщині на Спаса?

Наталя Дуляба

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У понеділок, 19 серпня, у свято Преображення Господнього, синоптики прогнозують у Львові та області спеку. Про це Львівському порталу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

Вночі температура повітря становитиме 13-15 градусів тепла, а вдень стовпчик термометра підніметься аж до +30°С. Вітер змінний, 3-8 м/с. Сонячно, без опадів.

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Зазначимо, завтра віряни відзначають Преображення Господнє або Яблучний Спас. У цей день у храмах відбуваються святкові богослужіння. Після яких освячують яблука та інші фрукти нового врожаю. Цими плодами заведено пригощати жебраків, рідних і близьких людей.

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