СБУ зацікавилась роботою ІМАХ в окупованому Криму

Служба безпеки України зацікавилася роботою канадської кінокорпорації IMAX і інших західних представництв кіноіндустрії в окупованому Криму. Про це пише УП із посиланням на запит Крим.Реалії.

Прессекретар відомства Олена Гітлянська зазначила, що «після перевірки інформації, якщо будуть підстави, СБУ зробить дії правового реагування».

Крім того, пресслужба Міністерства закордонних справ Канади повідомила, що вони також знайомі з цією ситуацією і повідомлять про свою позицію найближчим часом.

Зазначимо, що в Ялті продовжує роботу кінотеатр «Сатурн-IMAX», де показують іноземні фільми в форматі ІMAX, незважаючи на режим санкцій. У цьому та інших кінотеатрах півострова демонструють західні новинки в російському дубляжі.

Посольство Канади в Україні раніше повідомило, що можлива діяльність компанії IMAX в Ялті (кінотеатр «Сатурн IMAX») буде перевірена Королівською канадською кінною поліцією і Канадською митною службою.