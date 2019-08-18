На Левандівці насмерть розбився мотоцикліст

У суботу, 17 серпня, на вул. Суботівській, що на Левандівці, зіткнулися мотоцикл і автомобіль Renault. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Встановлено, що орієнтовно о 14:20 год. 38-річний львів’янин, керуючи мотоциклом Honda Hornet без номерних знаків, зіткнувся з автомобілем Renault Laguna, за кермом якого перебував 35-річний місцевий мешканець.

Від отриманих травм мотоцикліст помер у лікарні. Наразі всі деталі події встановлюються.

Фото: Ігор Зінкевич