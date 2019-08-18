Із понеділка у Львові перекриють частину вулиці Лисенка

Від завтра, 19 серпня, вул. Лисенка на ділянці від вул. Винниченка до вул. Гуцульської буде непроїзною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

Вул. Лисенка перекривають через ремонт, який проводитиме ШРП Галицького району. Відтак уже з 08:00 год. понеділка і до п’ятниці, 23 серпня, ділянка від вул. Винниченка до вул. Гуцульської буде недоступною для проїзду транспорту.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

(Натисніть на зображення для збільшення)

Мерія просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, пов’язані із необхідними ремонтними роботами.