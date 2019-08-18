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Із понеділка у Львові перекриють частину вулиці Лисенка

Наталя Дуляба

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Від завтра, 19 серпня, вул. Лисенка на ділянці від вул. Винниченка до вул. Гуцульської буде непроїзною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міської ради Львова.

 

Вул. Лисенка перекривають через ремонт, який проводитиме ШРП Галицького району. Відтак уже з 08:00 год. понеділка і до п’ятниці, 23 серпня, ділянка від вул. Винниченка до вул. Гуцульської буде недоступною для проїзду транспорту.

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху:

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Мерія просить вибачення у львів’ян за тимчасові незручності, пов’язані із необхідними ремонтними роботами.

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