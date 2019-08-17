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Завтра у Вірменському соборі – храмовий празник. Розклад богослужінь

Наталя Дуляба

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18 серпня Вірменська Апостольська Церква святкує Успіння Пресвятої Богородиці. Саме тому завтра у Львові престольне свято відзначатиме Кафедральний Собор Успіння Пресвятої Богородиці, що на вул. Вірменській, 7. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

 

Завтра у Вірменському соборі відбудеться святкова літургія,яку очолить Владика Маркос Ованесян. Після неї освячуватимуть виноград.

Розклад урочистостей:

  • 11:00 год. — святкове Богослужіння на чолі з Владикою Маркосом Ованесяном.
  • 13:00 год. — освячення винограду.
  • 13:30 год. — роздавання винограду вірним.

Зазначимо, Вірменський собор підпорядковується Українській Єпархії Вірменської Апостольської Церкви. Його спорудили у другій половині XIV століття. Храм є пам’яткою архітектури національного значення і входить у Список світової спадщини ЮНЕСКО.

Фото: lvivcenter.org

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