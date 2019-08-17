ОСТАННІ НОВИНИ

З’явились деталі падіння військового гелікоптера у Бродах

Наталя Дуляба

|

За фактом падіння вертольота Мі-2 на території військової частини у Бродах відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у територіальному управлінні Держбюро розслідувань.

 

Попередньо правоохоронці встановили, що у п’ятницю, 16 серпня, вертоліт Мі-2 мав плановий політ. Він успішно злетів у повітря, однак піднявшись на висоту 4-5 метрів, упав на бік.

На борту перебували два члени екіпажу, вони не постраждали. Сам гвинтокрил зазнав ушкоджень, втім вибуху внаслідок падіння не сталось.

За цим фактом відкрито кримінальне перовадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки). Якщо вину доведуть, військовослужбовцям загрожує від 5 до 15 років тюрми.

Наразі на місці події проводять першочергові слідчі дії, триває досудове розслідування.

Фото: ДБР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...