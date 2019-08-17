З’явились деталі падіння військового гелікоптера у Бродах

За фактом падіння вертольота Мі-2 на території військової частини у Бродах відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у територіальному управлінні Держбюро розслідувань.

Попередньо правоохоронці встановили, що у п’ятницю, 16 серпня, вертоліт Мі-2 мав плановий політ. Він успішно злетів у повітря, однак піднявшись на висоту 4-5 метрів, упав на бік.

На борту перебували два члени екіпажу, вони не постраждали. Сам гвинтокрил зазнав ушкоджень, втім вибуху внаслідок падіння не сталось.

За цим фактом відкрито кримінальне перовадження за ст. 416 Кримінального кодексу України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки). Якщо вину доведуть, військовослужбовцям загрожує від 5 до 15 років тюрми.

Наразі на місці події проводять першочергові слідчі дії, триває досудове розслідування.

Фото: ДБР