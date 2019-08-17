В Яворові у ДТП постраждав 12-річний скутерист

У п’ятницю, 16 серпня, в Яворові сталась аварія, у якій травмувався 12-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комункації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, орієнтовно о 18:40 год. 12-річний місцевий мешканець на скутері зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Пасат», яким керував 69-річний житель Яворова.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав травми, його доправили в лікарню. Медики у неповнолітнього закритий перелом ноги та перелом тазу.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, поліцейські встановлюють всі обставини події.