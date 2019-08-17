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В центрі Львова «на гарячому» спіймали крадія дощоприймальної решітки 

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 17 серпня, у Львові спіймали 45-річного чоловіка, який намагався поцупити металеву решітку дощоприймача на вул. Арсенальській. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Свідком крадіжки став львів’янин, який встиг сфотографувати зловмисника, побачити, куди той сховав решітку, і повідомити про це поліцейських. Вони, приїхавши на виклик, почали пошуки лиходія.

«У сквері на вулиці Короленка патрульні побачили громадянина з фотографії і затримали його. Виявилося, що 45-річний львів’янин вже раніше судимий за крадіжку», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали слідчих Галицького відділку поліції, наразі вони встановлюють всі деталі.

Нагадаємо, з початку 2018 року у Львові почали масово красти металеві решітки дощоприймачів, люки та котушки ліфтів.

Фото: патрульна поліція

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