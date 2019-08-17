Стартував Відкритий кубок Львова з шахів. Програма турніру

Сьогодні, 17 серпня, у Львові вчетверте розпочався «Відкритий кубок Львова з шахів». На змагання зібралися більше 200 учасників з усієї України та з-за кордону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Під час змагань учасники гратимуть у класичні та швидкі шахи. У класичних шахах змагатимуться спортсмени всіх рівнів та всіх вікових категорій, у швидких – до 10 років, а також від 11 до 65+.

Участь у «Відкритому кубку Львова» візьмуть понад дві сотні учасників, серед яких – 19 міжнародних гросмейстерів, понад 20 міжнародних майстрів, 40 майстрів України і стільки ж КМС. У рапіді гратимуть близько 300 шахістів з усіх регіонів України, а також із Бельгії, Ісландії, Чехії, Польщі, Росії, Болгарії, Словаччини, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Азербайджану, Туреччини, Латвії, Литви, Хорватії, Швеції, Великої Британії, Німеччини, Угорщини.

Окрім можливості позмагатися за значний призовий фонд, який становить 260 тисяч гривень, гравці можуть виконати норми усіх спортивних шахових розрядів.

Програма:

Турнір зі швидких шахів «Галицька здоба Опен» Дитячий турнір «Галицька Здоба дитячий»

17 серпня

09:00 – реєстрація

09:45 – відкриття

10:00 – 1 тур — 4 тур

15:00 – 5 тур — 9 тур

20:00 – закриття

Турнір із класичних шахів «Банк Львів Опен» – головна подія

18 серпня

09:00-10:30 – реєстрація учасників

10:30-11:00 – відкриття

18−21 серпня

11:00-15:00 – 1, 3, 5, 7 тур

16:00-20:00 – 2, 4, 6, 8 тур

22 серпня

10:00-14:00 – 9 тур

15:00 – закриття

Адреса: Готельно-ресторанний комплекс «Термінал-А» (м. Львів, Рясне-Руське, вул. Наливайка, 2).