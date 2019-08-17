На Львівщині невідомі врізались у нафтопровід «Дружба»

У п’ятницю вранці, 16 серпня, серед поля у селі Балучин Буського району виявили несанкціоновану врізку у нафтопровід «Дружба» ПАТ «Укрнафта». Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Несанкціоновану врізку невідомі здійснили на відстані 1,5 км від магістрального нафтопроводу діаметром 700 мм «МН «Дружба» ПАТ «Укртранснафта». Через це забруднено земельну ділянку площею 120 кв м, яка межує з населеним пунктом.

«Загрози населенню та навколишньому середовищу немає. О 08:33 год. витік ліквідовано. Станом на 17:00 год. аварійні бригади завершили всі роботи: ліквідували врізку та здійснили рекультивацію ґрунту по всій площі», – йдеться у повідомленні.

Наразі особи зловмисників, що незаконно врізалися у нафтопровід, встановлюють. Також з’ясовуються всі деталі події.