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Львівська залізниця змінила розклад руху електрички Львів – Трускавець

Наталя Дуляба

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Через проведення ремонтних робіт на колії приміський поїзд №6011 сполученням Львів – Трускавець тимчасово змінить розклад руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської залізниці.

 

У понеділок, 19 серпня, поїзд вирушатиме зі станції Львів о 13:18 год. (замість 13:36 год.), Пустомити – 13:41-13:42, Щирець-2 – 13:50-13:51, Щирець-1 – 13:53-13:55, Задорожна – 14:07-14:08, Миколаїв-Дністр. – 14:13-14:14, Пісочна – 14:21-14:22, Стрий – 14:42-14:52, Верхні Гаї – 15:10-15:11, Дрогобич – 15:23-15:33, Стебник – 15:44-15:45. Прибуття у Трускавець заплановане о 15:52 год.

Львівська залізниця просить пасажирів врахувати тимчасові зміни у розкладі руху поїзда Львів – Трускавець під час планування поїздки.

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