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За добу збройні формування РФ продовжують обстріляли українських військових

Андрій Котенський

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За минулу добу, 15 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Зокрема, у районі населених пунктів: Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опитного, Лебединського та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил. Серед них позиції українських військових поблизу Південного та Новолуганського.

За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.

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