За добу збройні формування РФ продовжують обстріляли українських військових

За минулу добу, 15 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об’єднаних сил. Зокрема, у районі населених пунктів: Гнутового, Павлополя, Пищевика, Водяного, Опитного, Лебединського та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 3 обстріли позицій Об’єднаних сил. Серед них позиції українських військових поблизу Південного та Новолуганського.

За минулу добу втрат з нашого боку через ворожі обстріли не було.