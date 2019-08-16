Як оформити пенсію онлайн: покрокова інструкція

Нещодавно Пенсійний фонд України запровадив призначення пенсій через вебпортал електронних послуг «Е-пенсія». Ця послуга передбачає подання документів для оформлення пенсії дистанційно. Про те, як оформити пенсію онлайн написав на своїй сторінці прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

За його словами, процедура подати документи для призначення пенсії онлайн займе близько 10-15 хвилин.

Що потрібно зробити:

1. Зареєструватися на сайті електронних послуг Пенсійного фонду https://portal.pfu.gov.ua/ . Серед переліку послуг обрати пункт «Заява на призначення пенсії».

2. Увійти в систему – тут знадобиться електронний ключ.

3. Заповнити анкету, страхові дані, документи і контакти. Для розділу «Документи» знадобляться скани паперових оригіналів.

4. Заповнити заявку. Система формує її автоматично і підказує, як і де виправити помилки, якщо вони з’явилися. Дати згоду на обробку поданої інформації.

5. Чекати смс на вказаний номер щодо рішення про призначення пенсії. Час очікування – 10 днів. Після того відвідати сервісний центр і отримати своє пенсійне посвідчення.