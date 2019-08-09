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Пенсію в Україні можна оформити онлайн

Вероніка Рой

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Пенсійний фонд України запровадив призначення пенсій через вебпортал електронних послуг «Е-пенсія». Безкоштовний сервіс передбачає подання документів для оформлення пенсії дистанційно. Про це розповів Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус під час прес-конференції, передає Громадське.

 

Щоб скористатися сервісом необхідно зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан-копії необхідних документів.

«Можна використовувати електронний підпис практично всіх акредитованих центрів сертифікації ключів — тобто всі існуючі версії електронних підписів», – розповів директор Департаменту інформаційних систем та електронних реєстрів Олександр Малецький.

Розгляд заяви триває 10 днів. Після чого Пенсійний фонд надсилає смс-повідомлення про призначення пенсії або ж необхідність уточнення даних.

«Людині необхідно буде звернутися у відділення, коли прийде відповідна смс-ка, і тоді вже отримати пенсійне посвідчення», – пояснив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

Електронний підпис, особиста присутність у відділенні після отримання смс-повідомлення та наявність оригіналів документів – основні вимоги оформлення пенсії через новий сервіс.

Станом на 9 серпня документи на призначення пенсії дистанційно вже подали 11 осіб.

«Наступний етап — це мобільний додаток. Самостійно можна буде подавати інформацію до Пенсійного фонду й отримувати її», – заявив Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

 

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