В зоні ЮНЕСКО знесуть аварійний будинок і збудують культурно-духовний центр

Релігійна організація «Провінція отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні Української греко-католицької церкви» демонтує аварійний будинок на вул. Б. Хмельницького 34, 36, а натомість збудує культурно-духовний центр. Відповідні містобудівні умови та обмеження видав сьогодні, 16 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як розповіла під час обговорення очільниця міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, триповерховий будинок на вул. Б. Хмельницького 34, 36 зараз перебуває в аварійному стані і відновити його вже неможливо. Втім оскільки будівництво вестимуть безпосередньо в охоронній зоні ЮНЕСКО, вона наголосила на необхідності ввести обмеження щодо висоти майбутнього культурно-духовного центру.

«При всьому бажанні зберегти цю будівлю неможливо. Але в історико-містобудівному обґрунтуванні було обмеження щодо висоти. У містобудівних умовах та обмеженнях вказана висота 18 м, але її, безперечно, потрібно знизити до 14,5 м. З архітектором це питання ми проговорили, була згода змінити проект», – підкреслила Лілія Онищенко.

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Будівництво вестимуть на земельній ділянці площею 2,6 га, цільове призначення якої – для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. Категорія – землі житлової та громадської забудови.

Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати ділянку на 15%, а також встановив, що висота майбутнього культурно-духовного центру не повинна перевищувати 14,5 м.

Зазначимо, що Отці Василіяни – це один із основних чернечих орденів Української греко-католицької церкви, заснований ще у XVII cтолітті. Він займається проведенням місій і реколекцій, науковою та видавничою діяльністю, душпастирством, а також співпрацює з молоддю.

Провінція отців Василіян Найсвятішого Спасителя в Україні УГКЦ є правонступницею Галицої Провінції. Загалом провінція охоплює 27 монастирів та резиденцій, що розташовані на території України. Станом на 2017 рік тут нараховувалось 290 ченців.