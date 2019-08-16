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В Україні створили онлайн-скринінг для перевірки на туберкульоз

Соломія Головіна

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Центр громадського здоров’я створив зручний онлайн-скринінг, який дає можливість перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦГЗ.

 

За результатами проходження тесту ви отримаєте інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз, а також рекомендацію про необхідність звернутися до сімейного лікаря, в разі необхідності.

Скринінгова онлайн анкета містить всього 13 питань, на які може відповісти кожен всього за 5 хвилин. За результатами анкетування можна дізнатися чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз і чи рекомендовано їй додаткове обстеження.

Проблема туберкульозу залишається актуальною для України, лише за липень 2019 року було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Загалом станом на 14 серпня 2019 року під медичним наглядом знаходиться 20 235 осіб. За оцінкою експертів, кожен п’ятий хворий на туберкульоз не знає про свою хворобу та не звернувся за медичною допомогою.

Довідка:

Туберкульоз – небезпечна хвороба. Симптоми цього захворювання можуть бути непомітними впродовж багатьох місяців, тож люди часто звертаються по допомогу на пізніх стадіях хвороби. Несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень хвороби. Небезпека також криється у тому, що один хворий на туберкульоз, який не знає про свій діагноз і не отримує лікування, може за рік заразити близько 10-15 людей.

Туберкульоз важливо виявити на ранній стадії, адже тоді пацієнт може  з перших днів розпочати лікування амбулаторно при дотриманні заходів інфекційного контролю. В разі відсутності бактеріовиділення  та клінічних проявів хвороби пацієнт може ходити на роботу або навчання. Тож важливо, щоб люди при перших проявах симптомів туберкульозу, серед яких кашель, який не припиняється понад 2 тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слабкість, зверталися до свого сімейного лікаря.

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