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В аеропорту «Львів» затримали латвійця із контрабандою сигарет

Наталя Дуляба

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У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данили Галицького затримали латвійця, який намагався перевезти у ручній поклажі шість сотень пачок сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у ДФС Львівщини.

 

Громадянин Латвії мав летіти зі Львова в Лондон. Він рухався смугою руху «червоний коридор», де митники й виявили у його ручній поклажі 600 пачок сигарет «NZ» без акцизних марок.

За цим фактом складено протокол за ст. 484 Митного кодексу України. Всі цигарки в іноземця вилучили.

«Окрім того, було надіслано повідомлення до правоохоронних органів, оскільки є ознаки порушення ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів)», – додають митники.

Фото: ДФС

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