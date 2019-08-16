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Українські замки «зареєструвались» на сайті знайомств, аби захистити пам’ятки архітектури

Вероніка Рой

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В Україні стартувала благодійна ініціатива з привернення уваги до забутих замків, які потребують збереження. Місія проєкту «Одинак шукає музу» від благодійного фонду «12 Вартових» — зібрати кошти на відбудову 12 унікальних будівель. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«У додатку для знайомств Tinder днями виникли незвичайні профайли: серед дівчат та хлопців, які шукають собі пару, з’явились замки-одинаки. «Самотність руйнує. Саме тому вони там, де люди максимально відкриті до нових знайомств», — пояснюють ініціатори проекту.

Благодійний фонд «12 Вартових» має на меті зібрати кошти на відбудову 12 замків України. Кожний із них — унікальна частинка історії Європи та України: найстаріший побудований в XI століття.

«Тут жили королі та графи, вирішувалась доля європейських держав, збирались коштовні бібліотеки та колекції витворів мистецтва, але тепер кожен з них покинутий. За попередньою оцінкою експертів, якщо не вжити заходів, замкам залишилося не більше 60 років до повної руйнації», — кажуть організатори акції.

Усього за добу в Tinder замки зібрали сотні збігів (уподобань профілю), користувачі жваво цікавляться, ставлять питання та долучаються до ініціативи.

Довідка

Проєкт «12 вартових» був створений як громадська ініціатива, з метою популяризації концесії, турботи про напівзруйновану культурну спадщину і допомоги 12 українським замкам. У планах — змінити підхід до збереження пам’яток культурної спадщини, зупинити руйнування в конкретних замках і розповісти про проблему всьому світу. У межах проекту проводять роботи з пошуку архівних матеріалів, прямої допомоги замкам і палацам. У серпні 2019 року на базі проєкту був створений однойменний благодійний фонд «12 вартових».

Контактна особа: Лала Тарапакіна, +380674828378, lala@12vartovykh.com.

Фото: ЛМР

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