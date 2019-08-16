У Жидачеві поліція виявила у рецидивіста 240 набоїв

Правоохоронці виявили 240 набоїв у чоловіка, який розпивав спиртні напої у торговому закладі в Жидачеві. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як зазначається, на головний пункт централізованого спостереження поліції охорони Львівщини 15 серпня о 17.50 надійшов сигнал «тривога» з торгового закладу у Жидачеві.

Прибувши на виклик, поліцейські виявили в магазині чоловіка, який споживав спиртні напої. При поверхневому огляді у раніше судимого 46-річного мешканця району було виявлено 240 патронів калібру 7.62 мм.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.263 ККУ (незаконне поводження із зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі до семи років.

Проводиться досудове розслідування.